النصر يقترب من حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي

اقترب نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، من حسم التعاقد مع فواز الصقور ظهير أيمن نادي الوحدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن إدارة النصر

أنهت اتفاقها مع الوحدة من أجل ضم فواز الصقور للفريق خلال يناير المقبل.

وأضافت التقارير أنه تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على انضمام اللاعب للنصر،

بعد تسديد المبالغ المطلوبة، ويسعى النصر لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على الألقاب.

بدأ فواز الصقور صاحب ال 23 عامًا مسيراته الاحترافية مع نادي نجران عام 2014 لينتقل الى نادى الوحدة موسم 2018 .