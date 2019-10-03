شاهد.. أسوان يستعد لملاقاة الاهلى.. وعبد العاطي يؤكد جاهزية اللاعبين للمباراة

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، منذ قليل، تدريبهم قبل الأخير تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مجدي عبدالعاطي، وذلك استعدادًا للقاء النادي الاهلي في الثالثة عصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثالث للدوري الممتاز موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

وانطلق التدريب بالاحماءات والجري حول ملعب نادي أسوان بمنطقة أطلس، واعتمد عبدالعاطي على تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج منطقة الجزاء وطالبهم بضرورة التركيز في الملعب وتنفيذ التعليمات، خاصة الضغط على المنافس في

ظل التألق الملحوظ لفريق الاهلى وفوزه على الإنتاج الحربي برباعية أمس الاربعاء.

وأكد المدير الفني لأسوان عن جاهزية الفريق الأسواني لملاقاة الأهلي في ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة في الدوري الممتاز، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة في الملعب ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب.