اتحاد جدة يلبي طلب تركي آل الشيخ ويواجه ألميريا الإسباني

قرر مسئولو نادي اتحاد جدة السعودي خوض مواجهة ودية أمام فريق ألميريا الإسباني، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي.
صرح رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، موجهًا خطابًا لرئيس هيئة الترفيه الحالي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار (تركي آل الشيخ)، قائلًا: "معالي تركي آل شيخ الاتحاد جاهز لتحدي ألميريا".
كان تركي آل شيخ أطلق تحديًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يدعو الأندية السعودية والعربية لمواجهة ناديه الجديد ألميريا في لقاء ودي، يكون في فترة التوقف المقبلة.
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