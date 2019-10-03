الإصابة تحرم الإسماعيلي من خدمات إبراهيم أبو اليزيد أمام دجلة

أعلن الجهاز الطبي بفريق الإسماعيلي مدة غياب إبراهيم أبو اليزيد قلب دفاع الفريق الذي أصيب اثناء مشاركته في مباراة الدراويش والمصري أمس الاربعاء التي انتهت بفوزالفريق البورسعيدي بثلاثة اهداف مقابل هدف.
تأكد غياب أبو اليزيد عن مباراة وادى دجلة المحدد لها السبت المقبل وذلك بعدأن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال المباراة.
ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.
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