اتحاد الكاراتيه ينقل مقر فعاليات الأسبوع الثاني لدوري الناشئين

قرر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي نقل مقر فعاليات الأسبوع الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية ناشئين وناشئات بناءً على رغبة المدربين. ناشئين وناشئات بناءً على رغبة المدربين. وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم أكد فيه على نقل المباريات من الصالة المغطاة بمدينة رأس البر إلى الصالة المغطاة بنادي الصيد في الدقي خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر الجاري. على نقل المباريات من الصالة المغطاة بمدينة رأس البر إلى الصالة المغطاة بنادي الصيد في الدقي خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ أكتوبر الجاري.

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