ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز، بقيادة سباستيان ديسابر، المدير الفني، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طنطا، التي تقام

في الثالثة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ضم تشكيل بيراميدز كلًا من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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عمر جابر، كانون، طارق طه، عبدالله بكري

عمر يونس، محمد فاروق، عبدالله السعيد، نبيل دونجا، إبراهيم حسن

جون أنطوي