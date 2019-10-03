النصر يستعيد خدمات جوليانو والخيبري

استعاد البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، خدمات الثنائي عبد الله الخيبري والبرازيلي جوليانو فيكتور عقب شفائهما من الإصابة .

حيث شارك جوليانو في التدريبات الجماعية للمرة الأولى منذ إصابته في مباراة فريقه أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا،

فيما تغيب الخيبري اليومين الماضيين إثر تعرضه لكدمة في مباراة الأهلي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الرائد يوم 19 اكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. .