رئيس اتحاد الكاراتيه يتابع فعاليات دوري الدرجة الثانية كومتيه

حرص محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، على متابعة فعاليات دوري الدرجة الثانية كومتيه بالصالة المغطاة في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. فعاليات دوري الدرجة الثانية كومتيه بالصالة المغطاة في مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. كما شهدت الفعاليات حضور محمد حمادة، رئيس فرع المنوفية، وبهاء فكري، نائب الفرع، وعادل الشريف، عضو الفرع.

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