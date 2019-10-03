رياضة | عمر هوساوي يعلن اعتزال اللعب الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر هوساوي يعلن اعتزال اللعب الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم عمر هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر والمنتخب السعودي، الجماهير السعودية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، بشأن مستقبله منتخب بلاده.

وأعلن هوساوي عن إعتزاله اللعب دوليا بشكل رسميا مكتفيا بما قدمه مع الأخضر السعودي خلال الفترة السابقة.

وكتب هوساوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

وتابع: "في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسئولين ومدربين وجمهور رياضي".

ويستعد عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ لخوض مواجهتين فقط خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ عن تأجيل مواجهة للفريق أمام الفيصلي؛ بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان؛ لتقام 6 من شهر نوفمبر المقبل بدلا من 5 أكتوبر الجاري.

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النصر كان قد أخفق في بطولة دوري أبطال آسيا؛ بعدما خرج من دور الثمانية للبطولة بعد الهزيمة أمام السد القطري؛ بنتيجة 4-3 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" المواجهات التي سيخوضها النصر خلال شهر أكتوبر بالتقرير الآتي:-

1- "الرائد × النصر"