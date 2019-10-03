رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير ضد فريق آي زي ألكمار الهولندي اليوم الخميس 3 اكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ألكمار



وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وفريق ألكمار في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت المغرب.