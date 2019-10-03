رياضة | وفائي يتحدث عن دوره في الجهاز الفني للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفائي يتحدث عن دوره في الجهاز الفني للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد وفائي طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنضم حديثا للجهاز الطبي عن مهام عمله تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب وفائي عن سعادته بالانضمام إلى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للحفاظ على الثقة التي حظي بها من إدارة النادي.

وقال وفائي إنه يتمنى أن يكون عند حسن ظن المسئولين في القلعة الحمراء وأن يحقق أفضل إضافة ممكنة للجهاز الطبي.

وكشف نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن دور محمد وفائي العضو الجديد داخل الجهلز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

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وقال مصدر داخل الفريق في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" إن دور وفائي في الجهاز الطبي لا يتعارض تماما في وجود خالد محمود رئيس الجهاز؛ وأن الأخير مستمر في منصبه دون أي مشاكل.

وأضاف المصدر أن محمد وفائي سيكون مسئولا عن كل ما يخص العلاج الطبيعي؛ فيما يستمر عمل واختصاص خالد محمود بكل ما يخص وما له علاقة بالعظام.

وانضم الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي إلى الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليصبح ضمن أفراد الجهاز الفني بالمرحلة المقبلة.

وجاء تعاقد النادي الأهلي مع وفائي للانضمام إلى الجهاز الطبي نظرًا للخبرات الكبيرة التي يمتلكها في مجال العلاج الطبيعي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أسوان مساء السبت على ملعب أسوان في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.