رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز ضد طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة في تشكيل بيراميدز ضد طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه طنطا بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. تشكيل بيراميدز أمام طنطا حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - طارق طه خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق خط الهجوم: جون أنطوي وعمر لعيوني Advertisements أما البدلاء: أحمد دعدور - محمد فتحي - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عبده لومالا - أحمد علي. تشكيل طنطا أمام بيراميدز

حراسة المرمى: إسلام طارق

خط الدفاع: إيهاب سمير، ومحمود مسعود، وسليمان عبد ربه، ومحمد الشاذلي

خط الوسط: أحمد الألفي وتاديو لوانجا ومصطفي أمين وليد عادل.

خط الهجوم: هشام شعبان وعبد الرحمن الدح

Advertisements