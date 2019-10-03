رياضة | حسام البدري يفاضل بين 27 لاعبا في منتخب مصر

يستعد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري لإعلان قائمة الفراعنة التى ستنضم للمعسكر القادم والمقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر الجاري ويتخلله مواجهة وديه أمام منتخب بتسوانا استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون.

وكان البدري قد أعلن عن ضم 5 لاعبين محترفين للمعسكر وهم محمد صلاح لاعب ليفربول وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد النني لاعب بشكتاش التركي.

Advertisements

ولكن اتفق الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب مع محمد صلاح علي عدم قدومه خلال المعسكر القادم لأخذ فترة كبيرة من الراحة بسبب شعور اللاعب بالإجهاد في العضلة الضامة.

وينتظر حسام البدري إنهاء مباريات الجولة الثانية اليوم من بطولة الدوري المصري والتى ستكون هناك مباراتان بين بيراميدز وطنطا والزمالك ومصر المقاصة للإعلان عن القائمة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن قائمة المنتخب ستتراوح بين 25 إلي 27 لاعبًا بعد أن قرر البدري مشاهدة الكثير من اللاعبين للوقوف علي مستواهم دولياً.