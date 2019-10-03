رياضة | تشديدات أمنية قبل موقعة بيراميدز وطنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشديدات أمنية قبل موقعة بيراميدز وطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محيط ملعب نادي طنطا الرياضي اليوم الخميس إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن الموجودة هناك في شارع النادي بطنطا، وذلك قبل مباراة طنطا ونظيره بيراميدز المقرر لها في الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول محيط المباراة، وشهدت الاجواء وجود نقاط تفتيش خاصة بوابات الجماهير، واخري للاعلامين والحصفين.

فيما توافد عشرات الجماهير لحضور المباراة، وكان قد وافق الأمن علي حضور 200 مشجع.

يحل فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، ضيفا علي طنطا الذي يقوده أيمن المزين فنيا، بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، عصر اليوم علي ملعب نادي طنطا الرياضي.

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أول لقاء جمع بين الفريقين بالدوري المصري الممتاز يوم 2 ديسمبر 2017، وانتهت بفوز الأسيوطي بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل للفائز "مهند لاشين ومحمد عنتر"، واحرز سيف الدين الجزيري هدف طنطا.

وثاني لقاء جمعهما يوم 14 مارس 2018 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، أحرز لطنطا "محمود غالي"، و "بينسون شيلونجو" هدف بيراميدز.

وبعد المسمي الجديد لبيراميدز، واجه طنطا في اخر لقاء جمعهما يوم 9 أكتوبر 2018 بمسابقة كأس مصر، سجل لبيراميدز "محمد مجدي أفشة" هدف، و "كينو" هدفين، واحرز هدفين طنطا "عبدالرحمن الدح ومحمد السيد شيكا".

يأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ويحتل طنطا المركز السادس بنفس الرصيد.