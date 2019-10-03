رياضة | قائمة الأهلي أمام أسوان.. استبعاد "المغضوب عليه" وعودة الشيخ وديانج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الأهلي أمام أسوان.. استبعاد "المغضوب عليه" وعودة الشيخ وديانج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه لمواجهة أسوان التي تقام من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أليو ديانج وأحمد الشيخ من جديد لقائمة الفريق بعد غيابهما عن اللقاء الماضي أمام الإنتاج الحربي والذي أقيم أمس وانتهى لصالح الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

قائمة الأهلي لمباراة أسوان

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير

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خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، حسام عاشور، احمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو دا كوستا.

فيما يواصل فايلر استبعاد صالح جمعة المغضوب عليه للغياب عن أحد التدريبات وحسين السيد وعلي لطفي لوجهة نظر فنية.