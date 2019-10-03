رياضة | إشادة واسعة بتنظيم قرعة بطولة شباب إفريقيا.. وبريزنتيشن تعد بالمزيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إشادة واسعة بتنظيم قرعة بطولة شباب إفريقيا.. وبريزنتيشن تعد بالمزيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، إشادة واسعة من وسائل الإعلام المصرية والإفريقية والعالمية، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد اقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخي في مدينة الاسكندرية، كما اشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين انه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار.

شهد الحفل حضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسن الذى قام بتقديم الحفل خاصة وانه واحد من اهم اللاعبين قبل خوضه المجال الفني والإعلامي.

وتعهدت شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية ومنظمة الحفل بمزيد من التطوير واضافة عناصر ابهار جديدة فيما هو قادم من احداث وفعاليات رياضية ،لتقديم افضل خدمة للمشاهد والمشجع المصري.

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حضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و علاء عبد العزيز مدير الفريق.

أشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى