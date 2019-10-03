رياضة | مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

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ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ32"
إف سي نواذيبو الموريتاني x الجيش السوري، تقام المباراة على ملعب "العاصمة"، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت المغرب، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 4.
هلال القدس الفلسطيني x الرجاء المغربي، تقام المباراة على ملعب "فيصل الحسيني، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت المغرب، والرابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3.
الوداد البيضاوي المغربي x المريخ السوداني، تقام المباراة على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بمراكش، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت المغرب، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 4.
نتائج مباريات الذهاب في البطولة العربية
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش السوري، وضيه إف سي نواذيبو الموريتاني، حيث تقدم ثائر كروما في النتيجة مبكرًا لأصحاب الأرض، قبل أن يدرك يوسف الحموي التعادل للفريق الموريتاني.
وبنفس النتيجة سيطر التعادل على مواجهة المريخ السوداني وضيفه الوداد المغربي، في إنتظار جولة الحسم في الأراضي المغربية.
وعلى الجانب الأخر، حقق الرجاء المغربي فوزًا صعبًا أمام ضيفه هلال القدس، بهدف نظيفه، أحرزه محسن متولي في الدقيقة الثانية عشر من زمن المباراة.