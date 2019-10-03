رياضة | مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة في البطولة العربية، مساء اليوم الخميس الموافق 3 10 2019، حيث يحل المريخ السوداني ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوداد المغربي، بينما يصطدم الرجاء المغربي مع نظيره هلال القدس الفلسطيني، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة لها، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ32"



إف سي نواذيبو الموريتاني x الجيش السوري، تقام المباراة على ملعب "العاصمة"، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت المغرب، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي إف سي نواذيبو الموريتاني x الجيش السوري، تقام المباراة على ملعب "العاصمة"، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثالثة مساءًا بتوقيت المغرب، والثانية مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 4. هلال القدس الفلسطيني x الرجاء المغربي، تقام المباراة على ملعب "فيصل الحسيني، في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت المغرب، والرابعة بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 3. Advertisements الوداد البيضاوي المغربي x المريخ السوداني، تقام المباراة على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بمراكش، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت المغرب، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 4. نتائج مباريات الذهاب في البطولة العربية