شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح من تشكيل روما أمام ولفسبرجر النمساوي باليوروباليج والان مع التفاصيل

يحتضن اليوم ملعب يو بي إس أرينا بالمدينة النمساوية جراتس، مباراة ولفسبرجر، وروما الإيطالي ضمن إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات اليوروباليج.

وكان لفسبرجر، قد اكتسح بوروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا، برباعية نظيفة في أكبر مفاجات الموسم الحالي في اليوروباليج ، وفاز ذئاب روما، علي بلدية إسطنبول في إيطاليا بنفس النتيجة في الجولة السابقة من المنافسات.

يعاني فريق روما، من غيابات مؤثرة سواء بسبب الإصابة مثل وسط ملعب الفريق بيلجريني الذي يعاني من كسر في الساق يغيب علي أثره لمدة ٣ أشهر وايضا الأرميني مخيتاريان القادم حديثًا من صفوف الارسنال على سبيل الإعارة للإصابة هو الآخر يعاني من إصابة في عضلة الساق اليمين وسيغيب على آثرها عن الملاعب لمدة شهر.

فونسيكا مدرب روما قرر إراحة الظهير الأيسر الصربي كولاروف والمهاجم البوسني أدين دجيكو لشعورهم بالإجهاد، بإلاضافة إلى الإبقاء على المدافع الشاب مانسيني بجانبه على دكة البدلاء .

كما سيحل سبينازولا بديلاً لكولاروف في الرواق الأيسر، بينما سيحل خافيير باستورى بدلاً من مخيتاريان في مركز صانع الألعاب، والمهاجم الكرواتي كالينيتش مكان دجيكو، وسيعود فازيو برفقة سمولينج لخط الدفاع محل مانسيني.

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وإليكم التشكيل المتوقع لفريق روما في مواجهة ولفسبرجر :

حراسة المرمى: باو لوبيز

خط الدفاع : سبينازولا - فازيو -سمولينج - فلورينزى

خط الوسط : كريستانتي -فيرتوت - باستورى

خط الهجوم : زانيولو - كالينيتش -كلويفرت

ويحتل ولفسبرجر النمساوى المركز الاول في المجموعة برصيد3 نقاط بينما يحتل روما الثانى بنفس الرصيد من مباراة لعبها كل فريق.