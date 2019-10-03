شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السابعة لدوري الأبطال: ليون ينهي سلسلته السلبية وزينيت ينفرد بالصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أولمبيك ليون في العودة من الأراضي الألمانية بالنقاط الثلاث بعد أن حقق الفوز على مضيفه، أر بي لايبزيج، بنتيجة 2-0، في مباراة ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

وأهدر الفريق الألماني عدة فرص لتعديل النتيجة مع تألق حارس الضيوف، أنتوني لوبيز، وتصديه لـ4 محاولات من جانب أصحاب الأرض الذين اهدروا 3 فرص تهديفية محققة.

ولم يخسر ليون سوى في مناسبة وحيدة من بين أخر 13 مباراة له في دوري الأبطال (فاز في 3 وتعادل 9).

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وتلقى لايبزيج خسارته الثانية على التوالي في مختلف البطولات مع المدرب جوليان ناجلسمان، بعد أن كان الفريق بدأ الموسم بالفوز في 6 من 7 مباريات (تعادل في واحدة)، في حين أنهى ليون سلسلته السلبية بعدم تحقيق الفوز في أخر 7 مباريات في مختلف البطولات (تعادل 4 وخسر 3) محققًا فوزه الأول منذ 16 أغسطس الماضي (ضد أنجيه في الدوري الفرنسي).

وواصل الهولندي ممفيس ديباي تألقه مع ليون بتسجيله الهدف الأول في المباراة، ليشترك في تسجيل 5 من أخر 7 أهداف لليون في دوري الأبطال من خلال تسجيله هدفين وصناعته لـ3 أهداف.

وفي روسيا، اعتلى زينيت سان بطرسبرج صدارة ترتيب المجموع بعد أن حقق الفوز بنتيجة 3-1، على بنفيكا البرتغالي في مباراة قوية من الطرفين لم تحسم إلا خلال الـ20 دقيقة الأخيرة بعد أن قدم الفريقين عرضًا هجوميًا كبيرًا شهد 35 محاولة تسديد (17 لزينيت و18 لبنفيكا) و13 تسديدة على المرميين (6 لزينيت و7 لبنفيكا) ولكن صاحب الأرض كان أكثر دقة في استغلال فرصهم من خلال تسجيلهم الفرص المحققة التي لاحت لهم مقابل إهدار الضيوف لفرصتين محققتين للتسجيل.

وواصل الإيراني سردار أزمون حالته التهديفية الجيدة مع زينيت مسجلًا هدف الفريق الثالث في المباراة وهدفه الثاني في دوري الأبطال هذا الموسم، في حين تألق لاعب الوسط الروسي ماجومد أوزدويف من خلال صناعته هدفين في المباراة (الأول والثالث) ليلعب دورًا رئيسيًا في قيادة ناديه لتحقيق الفوز الأول في المسابقة هذا الموسم.

وجاء هدف بنفيكا الوحيد في المباراة عن طريق مهاجم ريال مدريد السابق، راؤول دي توماس، الذي سجل أول أهدافه بقميص ناديه البرتغالي الجديد، والذي انضم إليه في صيف 2019.