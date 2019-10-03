شكرا لقرائتكم خبر عن دوحة بلا ظل.. رياضيون يروون مآسي تنظيم مونديال ألعاب القوى في قطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «جحيم»، بهذه الكلمة وصف رياضي برتغالي ظروف بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر، بعد يومين من انطلاقها، ما يزيد الشكوك حول قدرة الدوحة على استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وفقًا لموقع قناة «الحرة» الأمريكية.

وذكر موقع إذاعة «دويتشه فيلله» الألمانية أنه رغم إنفاق قطر الباذخ على تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى بغية إسكات المنتقدين بشأن استضافتها لمونديال 2022، إلا أن الأمر انقلب عليها بسيل من الانتقادات بسبب الظروف الصعبة التي تقام فيها البطولة.

ويتعرض مسؤولون رياضيون في اتحاد ألعاب القوى لهجوم شديد بسبب تنظيم البطولة في مكان شديد الحرارة مثل قطر، ما أدى لانسحاب عدائين في بعض السباقات.

وعبر الرياضيون المشاركون في البطولة عن غضبهم تجاه اتحاد ألعاب القوى، بعد مشاهد مأساوية شهدها سباق الماراثون النسائي، وسباق الرجال لمسافة 50 كيلومتر.

بدأ السباق النسائي خلال منتصف الليل حيث وصلت درجة الحرارة حينها إلى 32 درجة مئوية، وانسحبت 28 رياضية من السباق جراء الظروف «القاسية».

وقبل السباق، أصدر اتحاد ألعاب القوى بيانا أكد فيه أنهم سيمضون قدما نحو بدء السباق، مضيفا أنهم «فعلوا كل شيء ممكن لتقليل المخاطر المتعلقة بالحرارة».

رياضيون يروون مآسي تنظيم مونديال ألعاب القوى في قطر

وبعد السباق، قال مدربون ورياضيون إن هناك «قلة احترام من جانب الاتحاد»، فيما قال رياضي إن الاتحاد يتعامل مع الرياضيين كأنهم «حيوان الخنزير الغيني».

وقالت العداء البيلاروسية فولها مازوروناك التي حلت في المرتبة الخامسة إن «الرطوبة بإمكانها قتلك، لا يوجد هواء، شعرت أنني لن أستطيع إكمال السباق».

أضافت مازوروناك: «هذه قلة احترام تجاة الرياضيين. مجموعة من المسؤولين الرفيعين تجمعوا وقرروا إقامة البطولة هنا (قطر)، لكنهم يجلسون في أماكن باردة، وربما هم نائمون الآن».

يذكر أن قطر ستستقبل كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، بينما تشكك صحف عالمية في قدرة الدوحة على تنظيم البطولة في درجات حرارة قاسية كتلك، إذ تصل درجات الحرارة كثيرا إلى 40 درجة مئوية خلال شهري يونيو ويوليو حيث ستقام البطولة.

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رياضيون يروون مآسي تنظيم مونديال ألعاب القوى في قطر

أما الرياضية الكندية ليندساي تيسييه التي حلت في المركز التاسع فقالت: «أن ترى شخصا ساقطا على المضمار، أمر مخيف للغاية، قد تكون أنت الشخص التالي خلال الكيلومترات المقبلة، ربما الـ500 متر المقبلة».

أضافت العداءة الكندية: «أنا حقا ممتنة أنني استطعت إنهاء السباق، وأنا لا زلت واقفة».

وجاء تعليق «تيسييه» إثر سقوط العداءة الأوغندية واصطحابها بسيارة إسعاف إلى المشفى، بعدما لم تستطع إكمال السباق، بينما احتاجت العداءة الإيطالية سارة دوسينا أن تنقل بكرسي متحرك.

المدرب الإثيوبي هاجي أديللو روبا علق على عدم إكمال لاعبيه الثلاثة السباق بقوله «لم يكن لدينا سباق ماراثون في مثل هذه الظروف في بلدنا».

رياضيون يروون مآسي تنظيم مونديال ألعاب القوى في قطر

العداءة البريطانية شارلوت بوردو التي تعد ثالث أسرع عداءة ماراثون في التاريخ، انسحبت قبل بدء الجولة الثالثة من السباق.

ووصف الرياضي الفرنسي كيفين ماير قرار إقامة البطولة في الدوحة بأنه «كارثة»، مضيفا: «كان هناك ما يقرب من 30 انسحابا نسائيا من ماراثون النساء، إنه أمر محزن».

في الليلة اللاحقة، سقط نحو 18 من أصل 46 رياضيا خلال سباق المشي ضمن الجولة النهائية في المسابقة، بما في ذلك بطل العالم الفرنسي يوهنان دينيز.

وصرح العداء البرتغالي جواو فييرا الذي فاز بالسباق، بأنه قد تحدى «الجحيم» كي يفوز.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بطلة رمي الجلة الألمانية كريستينا شفانيتس قولها: «توجد أماكن أخرى أفضل من قطر. لكننا كرياضيين لا يمكننا اتخاذ القرارات، ولا نُسأل عنها».

واعتبرت أن «ذلك يشكّل استهانة بالرياضيين بسبب الطقس الحار والمنافسات ليلاً وعزف الجمهور عن متابعة رياضات مثل الجري والقفز والرمي». وترى بطلة العالم في رمي الجلة عام 2015 أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى «منح قطر استضافة البطولة جاء اهتماماً بالمال وليس بالظروف التي يتنافس فيها الرياضيون».

وبدت مدرجات استاد خليفة الدولي، حيث تُقام معظم المنافسات، شبه خاوية من المتفرجين إلا في بعض الأماكن، وفي هذا السياق وصفت صحيفة «بيلد» الألمانية المنافسات بأنها أقرب ما تكون إلى «عرض للأشباح للتنافس على الألقاب»، نظراً لقلة الجمهور المتابع للمنافسات في استاد خليفة الدولي، الذي يتسع لـ50 ألف متفرج، بيد أن قلّة الحضور رافقها تغطية أكثر من نصف المقاعد المخصصة للجمهور بأغطية من البلاستيك.