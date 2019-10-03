اعتزال عمر هوساوي لاعب النصر والمنتخب السعودي

الخميس 3 أكتوبر 2019

قرر عمر هوساوي، قلب دفاع فريق النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، الاعتزال الدولي بعد مسيرة مميزة قضاها بقميص الأخضر.



وكتب هوساوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف أنظر دائمًا إلى مسيرتي مع المنتخب الأول كمصدر فخر واعتزاز فليس هناك شعور يوازي ارتداء قميص منتخب بلدي وتمثيله في المحافل الدولية".

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وتابع "في هذا اليوم أكتب السطر النهائي لهذه المسيرة مع المنتخب الأول، مثمنًا وشاكرًا لكل من وقف مع عمر هوساوي خلال مسيرته من مسؤولين ومدربين وجمهور رياضي".

وينتهي عقد عمرهوساوي ( 34 عامًا) الحالي مع فريقه النصر في 2020، بعد أن تم تجديد العقد خلال عام 2018 لمدة موسمين.

وانتقل عمر هوساوي إلى النصر عام 2010 قادمًا من الشعلة وقضى بين جدرانه عدة مواسم ناجحه، كللها بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم المنصرم.