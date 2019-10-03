بايرن ميونخ يكشف حالات الإصابة في صفوفه

الخميس 3 أكتوبر 2019
بايرن ميونخ
أوضح بايرن ميونخ حالة مصابيه قبل مواجهة هوفنهايم، السبت المقبل، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني. وكان الثنائي جيروم بواتينج وديفيد ألابا قد خرجا مصابين من مواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الثلاثاء الماضي، في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، التي غاب عنها لوكاس هيرنانديز للإصابة. وأوضح بايرن في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن بواتينج تعافى تماما من المشاكل العضلية التي عانى منها، ليعود للتدريبات الجماعية للفريق البافاري. أما ألابا، فأصيب برضوض ثقيلة في أضلاعه، لكن دون أن يتعرض لكسر، وسيقوم بجلسة تدريبات خفيفة في صالة الألعاب الرياضية. بينما أكد النادي البافاري أن هيرنانديز سيواصل العمل بشكل منفرد، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.
وبذلك، يكون بواتينج الأقرب للظهور أمام هوفنهايم، بينما ستتواصل الشكوك حول قدرة ألابا وهيرنانديز على المشاركة في المباراة المقبلة.
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