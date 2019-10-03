بالفيديو.. كونتي يحكم على بيكيه بالموت

الخميس 3 أكتوبر 2019

خلال مباراة برشلونة والإنتر يوم أمس في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو والتي إنتهت لصالح أصحاب الأرض بنتيجة 2-1، إلتقطت عدسات الكاميرا لقطة للمدرب أنتونيو كونتي مدرب النيراتزوري تظهر ردّة فعله على خطأ حصل ضد جيرارد بيكيه أدى إلى سقوطه على الأرض.



وقال كونتي ساخرًا: "لقد مات لقد مات"، في إشارة إلى إمتعاضه من تصرف مدافع البلاوغرانا.

وراهن أنطونيو كونتي على خطته المفضلة 3-5-2، بتواجد الثلاثي دي فريج، سكرينيار، جودين بالخلف أمام حارس المرمى هانداندوفيتش، وعلى الأطراف كلاً من كاندريفا وأسامواه. أما الوسط فلا خلاف على ثلاثية بروزفيتش، سينسي، وباريلا، وبالهجوم ثنائية لوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز، في ظل غياب البلجيكي روميلو لوكاكو.

Advertisements

في المقابل حافظ إرنستو فالفيردي على رسم 4-3-3، مع بيكيه، سيميدو، روبرتو، ولونجلي بالدفاع أمام تير شتيجن. وفي الوسط الثلاثي دي يونج، بوسكيتس، وأرثور ميلو. ولا خلاف هجومياً على ميسي وجريزمان وسواريز، مع وضع ديمبلي على دكة البدلاء.