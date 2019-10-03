حسام البدري يوقع رسميا عقود تدريب الفراعنة حتى 2022...

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جدة - عمرو شويل حسام البدري يوقع عقود تدريب المنتخبقام حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بتوقيع عقود تدريب الفراعنة رسميا حتى مونديال 2022.
ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون، وتضم مجموعة مصر فى التصفيات كلا من كينيا وتوجو وجزر القمر.
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