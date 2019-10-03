حسام البدري يوقع رسميا عقود تدريب الفراعنة حتى 2022...

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جدة - عمرو شويل حسام البدري يوقع عقود تدريب المنتخب قام حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بتوقيع عقود تدريب الفراعنة رسميا حتى مونديال 2022.

وأعلنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين حسام البدرى مديرا فنيا للمنتخب الوطني خلفا للمكسيكي خافيير أجيري بعد إقالة الأخير عقب وداع كأس أمم أفريقيا الأخيرة فى مصر مبكرا أمام جنوب أفريقيا.

ويضم التشكيل الرسمي للجهاز المعاون لحسام البدري فى قيادة الفراعنة، كلا من محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام" ، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

ويدخل المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر الجارى فى الظهور الأول لحسام البدري على رأس الجهاز الفني للفراعنة، ويتخلل المعسكر إقامة مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 من الشهر نفسه.

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 المقرر إقامتها فى الكاميرون، وتضم مجموعة مصر فى التصفيات كلا من كينيا وتوجو وجزر القمر.