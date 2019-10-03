شكرا لقرائتكم فايلر يخصص فقرة لتصويب ركلات الجزاء بمران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر فقرة خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس للتدريب على ضربات الجزاء شارك فيها جميع اللاعبين.

فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية تدريبات خفيفة بالكرة لمحمد هاني الظهير الأيمن للفريق على هامش المران

وشارك محمد هاني في الفقرة البدنية مع زملائه قبل أن يستكمل المران بخوض تدريبات خفيفة بالكرة في إطار البرنامج الاستشفائي الخاص باللاعبين الذين شاركوا في مباراة الانتاج الحربي أمس.

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كان محمد هاني قد غادر مباراة الانتاج الحربي أمس وحل بدلا منه احمد فتحي في الشوط الثاني.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت علي ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

ويطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت في أسوان استعدادا لمواجهة السبت