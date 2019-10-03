شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد 8 لاعبين من مواجهة أسوان أبرزهم صالح ومحمد محمود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمر السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى فى استبعاد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر من المباريات، بعدما أعلن قائمة الفريق الأحمر، التى ستواجه أسوان وخلت من اسمه.

واستبعد فايلر كلا من: حسين السيد، على لطفى، وسعد سمير، ومحمد محمود وصالح جمعة لأسباب فنية، ومحمود متولى، ومروان محسن، وكريم نيدفيد، للإصابة.

وأعاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الثنائى اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق أمام أسوان، فى المواجهة المقرر إقامتها السبت فى ثالث مواجهات بطولة الدورى العام، بعد غيابهما عن مباراة الإنتاج الحربى الماضية.

وضمت القائمة كلا من :



حراسة المرمى: محمد الشناوى، شريف إكرامى، مصطفى شوبير

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خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، محمد هانى، على معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايى، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحى، جيرالدو.

وفاز الأهلى، أمس الأربعاء، على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السلام فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.