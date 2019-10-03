شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفاوض جنوب إفريقيا وكوت ديفوار لتجهيز المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع منتخبىّ جنوب افريقيا وكوت ديفوار، لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبى خلال شهر أكتوبر الجارى، استعدادا لأمم افريقيا تحت 23 سنة.

ويرغب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، فى خوض مباراتين وديتين مع منتخبين من فرق المجموعة الثانية لبطولة أمم افريقيا باستاد القاهرة استعدادا للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا وزامبيا.

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وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

ويشارك في البطولة - التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل- 8 منتخبات افريقية هى: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالى إضافة إلى مصر ونيجيريا.

وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.