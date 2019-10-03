شكرا لقرائتكم محسن صالح عن فايلر: أفكاره جديدة وقراراته جريئة ووجهة نظره صائبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
.(مستر فايلر..أبو ضحكه جنان).
دائما هو مبتسم ويفكر.ابتسامته جميله وافكاره جديده وقراراته جريئه ووجهة نظره صائبه.كل مباراة بتشكيل مختلف ومع ذلك الاداء لايختلف.جيد جدا مرتفع. انه يتسرب الي قلوب الاهلويه بسرعة يتوغل ويتمدد وينتشر.ويقضي علي كل من يواجهه بسهوله بدون مقاومة أو اعتراض!!
رينيه فايلر قاد الأهلى فى 5 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد وأخيراً عزف لحن الابداع أمام الانتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري.
حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 5 فاز فى 5 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 14 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وخرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.
كانت هذه تفاصيل خبر محسن صالح عن فايلر: أفكاره جديدة وقراراته جريئة ووجهة نظره صائبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.