شكرا لقرائتكم محسن صالح عن فايلر: أفكاره جديدة وقراراته جريئة ووجهة نظره صائبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى محسن صالح المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر على أداء الأهلي فى الولاية التدريبية الجديدة للسويسرى رينيه فايلر.

وكتب محسن صالح عبر تويتر: "(مستر فايلر..أبو ضحكه جنان)..دائما هو مبتسم ويفكر.ابتسامته جميلة وافكاره جديدة وقراراته جريئة ووجهة نظره صائبة.كل مباراة بتشكيل مختلف ومع ذلك الأداء لايختلف.جيد جدا مرتفع. إنه يتسرب إلى قلوب الأهلوية بسرعة يتوغل ويتمدد وينتشر.ويقضي علي كل من يواجهه بسهوله بدون مقاومة أو اعتراض!!"

.(مستر فايلر..أبو ضحكه جنان).

دائما هو مبتسم ويفكر.ابتسامته جميله وافكاره جديده وقراراته جريئه ووجهة نظره صائبه.كل مباراة بتشكيل مختلف ومع ذلك الاداء لايختلف.جيد جدا مرتفع. انه يتسرب الي قلوب الاهلويه بسرعة يتوغل ويتمدد وينتشر.ويقضي علي كل من يواجهه بسهوله بدون مقاومة أو اعتراض!!

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رينيه فايلر قاد الأهلى فى 5 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدي في مباراة السوبر المحلي المؤجل من الموسم الماضي وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدوري الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت في مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد وأخيراً عزف لحن الابداع أمام الانتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 5 فاز فى 5 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 14 هدفا وتلقت شباكه هدفين، وخرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.