شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يحتج على نغمة "عواجيز" الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتج أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى على النغمة، التى يرددها البعض بخصوص وجود بعض اللاعبين كبار السن فى صفوف الفريق الأحمر، طالما أن اللاعب يجتهد فى التدريبات وقادرا على العطاء داخل الملعب.
وكشف الجوكر فى تصريحات لبعض المقربين عن غضبه من تلك النغمة قائلا، "ربنا يريحنا من نغمة العواجيز دى"، رافضا وصفه بالـ"عجوز" طالما بإمكانه اللعب على مدار الـ90 دقيقة بنفس المستوى، ويؤدى الواجبات المكلف بها على أكمل وجه.
وما يثير حفيظة فتحى من نغمة العواجيز أنها كانت سببا فى خروجه من حسابات الجهاز الفنى السابق بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى.
وأكد فتحى لبعض المقربين، أنه يجتهد فى المباريات بدليل إشادة الخبراء والمتابعين لأدائه فى الفترة الأخيرة بعد عودته للمشاركة الأساسية مع الأهلى، واقتناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى التا بقدراته الفنية والبدنية.
ويرى فتحى أنه يستحق التواجد فى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، بفضل مستواه منذ بداية الموسم الجارى دون النظر إلى مسألة السن، لأنها مجرد رقم ليس أكثر، باعتبار أنه يقدم مستويات قوية ولا يتأثر بعامل السن.
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