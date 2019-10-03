شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: موقف الزمالك سليم بنسبة 100% فى أزمته مع جينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن موقف الزمالك سليم بنسبة 100% فى أزمته الأخيرة مع جينراسيون بطل السنغال، لافتا إلى أن ما يتردد حول استبعاد الأبيض من دورى الأبطال فى حكم المستحيل.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن الزمالك نفذ قرار الكاف بنقل المباراة إلى برج العرب، ولو رفض الكاف لأقيمت المباراة فى بتروسبورت بدون جمهور، ولكن الزمالك نفذ قرار الكاف ونفس الأمر بالنسبة للحكام والمراقبين.

تابع: "لو توجه الزمالك يوم السبت الماضى إلى بتروسبورت لوجد الملعب بدون حكام ولا مراقب للمباراة، لأن الكاف قرر فى خطاب رسمى نقل المباراة إلى برج العرب".

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وعن الإكتفاء بمعاقبة أحد موظفى الكاف بسبب هذا الخطاب، قال المصدر: "حتى لو عاقب اتحاد الكرة أحد موظفيه فهذا لا يمنع أن الكاف اتخذ قرارا وأرسل خطابا رسميا بنقل المباراة، وعدم الحصول على موافقة بطل السنغال خطأ من الكاف ليس للزمالك دخل فيه".

أضاف: "كل المؤشرات تؤكد صحة موقف الزمالك، والقرار المتوقع هو اعتبار الزمالك فائزا، وإذا أراد الكاف مجاملة بطل السنغال سيقرر إعادة المباراة وتحديد موعد لاحق لها فى القاهرة وليس فى ملعب محايد".

يذكر أن الكاف حدد يوم 8 أكتوبر الجارى موعدا لحسم الأزمة الدائرة بين الزمالك وجينراسيون السنغالى بعد رفض الأخير نقل مباراة الإياب فى دور الـ32 لبرج العرب.