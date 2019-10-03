شكرا لقرائتكم المقاصة يوافق على إذاعة مباراته أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مجد عضو مجلس إدارة نادى المقاصة والمشرف على الكرة أن ناديه، وافق على إذاعة مباراته ضد الزمالك المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدورى المصرى.

قال مجد فى تصريحات خاصة، إنه تم الاتفاق على إذاعة المباراة بعد التواصل مع مسئولى شركة بريزنتيشن بشأن تسوية المستحقات الخاصة بالنادى الفيومى عن الموسم الماضى، مشيرا إلى أنه جارى الاتفاق على تسوية الأمور المالية المعلقة بين الطرفين.

ويتفاوض مسئولو المقاصة مع بريزنتيشن على حل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالنادى عن الموسم الماضى، وهو ما تعهدت الشركة الراعية بتسوية الأزمة.

كان مسئولو نادى المقاصة قد أعلنوا عدم إذاعة مباراتهم ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، قبل أن تحل الأزمة بين الطرفين.