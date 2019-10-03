شكرا لقرائتكم حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى استعدادا لـ أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام حسام عاشور قائد فريق الأهلى بالغياب عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس التى اقيمت على ملعب التتش بالجزيرة. وحصل حسام عاشور على إذن من الجهاز الفنى للنادي الأهلي بقيادة السويسري فايلر بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة. ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى المصري الممتاز. ويتصدر الأهلى جدول الدورى المصرى برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي. ويطير الأهلى إلى أسوان فى الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت فى أسوان استعدادا لمواجهة السبت. يذكر ان الأهلى يخوض مرانه الأخير فى الثالثة عصر غدٍ الجمعة فى أسوان استعدادا للقاء.

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