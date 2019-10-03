شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي لمواجهة أسوان.. عودة ديانج والشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري

وأعاد فايلر الثنائي اليو ديانج واحمد الشيخ لقائمة الفريق امام اسوان في المواجهة المقرر اقامتها السبت في ثالث مواجهات بطولة الدوري العام بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

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وفاز الأهلى، أمس الأربعاء، على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السلام فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان، بعد غد السبت، على استاد أسوان، فى الجولة الرابعة من المسابقة ذاتها، وحرص السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى على الإشادة بلاعبى الفريق بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن.

ويخوض لاعبو الأهلى الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى مرانا استشفائيا تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل رحلة السفر لأسوان.

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة على أن يتدرب الفريق على ملعب اللقاء مساء نفس اليوم قبل مواجهة ممثل الصعيد المرتقبة.