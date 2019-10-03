شكرا لقرائتكم تطبيق تقنية الفار في مونديال مصر لكرة اليد 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد كرة اليد على هامش مؤتمر وضع حجر أساس المقر الجديد للاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وأحد الصالات المستضيفة لبطولة كأس العالم الإعلان عن تطبيق تقنية الفار فى المونديال المقبل. وتم عرض صور توضيحية على الشاشة خلال المؤتمر للصالة العالمية التى ستصبح أحد صالات المونديال لتوضيح أيضا كيفية استخدام تقنية الفار للحاضرين. حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة وابرزهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى و منصور اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى و مجلس إدارة اتحاد اليد الحالى . Advertisements كما حضر أيضا كلا من حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق و حسن حمدى رئيس الأهلى السابق و كمال درويش رئيس الزمالك السابق . ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال 2021 فى أحد الفنادق الكبرى عقب وضع حجر الأساس مباشرة .

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