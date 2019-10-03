شكرا لقرائتكم تطبيق تقنية الفار في مونديال مصر لكرة اليد 2021... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم عرض صور توضيحية على الشاشة خلال المؤتمر للصالة العالمية التى ستصبح أحد صالات المونديال لتوضيح أيضا كيفية استخدام تقنية الفار للحاضرين.
حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة وابرزهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى و منصور اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى و مجلس إدارة اتحاد اليد الحالى .
كما حضر أيضا كلا من حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق و حسن حمدى رئيس الأهلى السابق و كمال درويش رئيس الزمالك السابق .
ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال 2021 فى أحد الفنادق الكبرى عقب وضع حجر الأساس مباشرة .
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق تقنية الفار في مونديال مصر لكرة اليد 2021... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.