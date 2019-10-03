شكرا لقرائتكم مصر تنظم تصفيات إفريقيا للطائرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نالت مصر على شرف تنظيم التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالمنافسة مع تونس والجزائر . أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة على نجاح مصر فى الحصول على التنظيم بالتفوق على تونس والجزائر، لتقام التصفيات فى الاسبوع الاول من يناير. Advertisements ونجحت مصر مؤخرا فى تنظيم بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة بالإسماعيلية والقاهرة وسط اشادات واسعة من الاتحاد الدولى . ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الطائرة على الصالات المستضيفة التصفيات المؤهلة لطوكيو لاحقا.

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