شكرا لقرائتكم أفشة يحتفل برباعية الإنتاج مع بيبو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الاهلى بالفوز الكبير الذى حققه فريقه على حساب نظيره الانتاج الحربى برباعية دون رد بطريقة مختلفة.

وقام أفشة بنشر صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء عبر تويتر .

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة ذاتها .

وحرص السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى علي الإشادة بلاعبي الفريق بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائي امام الإنتاج الحربي، رافضاً في الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه مؤكدا ان الجميع كان علي قدر المسئولية وحسن الظن.

ويخوض لاعبو الأهلي الأساسيين الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي مرانا استشفائيآ تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل رحلة السفر لأسوان.

ويسافر الأهلي لأسوان فجر غدا الجمعة علي ان يتدرب الفريق علي ملعب اللقاء مساء نفس اليوم قبل مواجهة ممثل الصعيد المرتقبة.