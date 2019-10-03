بعد رباعية الأهلي.. ترتيب الدوري المصري.. وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا كبيرا على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي، رمضان صبحي وحسين الشحات وأجايي ووليد سليمان.

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ورفع الأهلي رصيده لـ6 نقاط في الصدارة، يليه المصري بـ4 نقاط، متفوقا على المقاولون العرب بفارق الأهداف، وفي المركز الرابع بيراميدز بـ3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن المقاصة، وطنطا والزمالك الذين يمتلكون نفس الرصيد.

وسيواجه الزمالك نظيره مصر المقاصة، في إطار الجولة الثانية.

وعلى صعيد الهدافين، يمتلك كل من رمضان صبحي وسادو سانبوري وسيف الدين الجزيري وعبدالله السعيد وعمرو مرعي وشرويدة، هدفين في الصدارة.