موعد مباراة الزمالك والمقاصة اليوم.. والقنوات الناقلة وترددها.. وتغييرات في تشكيل ميتشو

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة هامة، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، حيث يستضيف مصر المقاصة، نظيره الزمالك، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى المارد الأبيض لتحقيق الفوز، خاصة بعد فوز غريمه التقليدي الأهلي على الإنتاج الحربي برباعية.

ويحتل الزمالك المركز السابع بـ3 نقاط، ويأتي المقاصة خامسا بنفس الرصيد

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ ميتشو، المدير الفني للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي..

محمد عواد

النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة

طارق حامد وفرجاني ساسي وبن شرقي وشيكابالا

خالد بو طيب ومصطفى محمد

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القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "تايم سبورت" للرياضة.

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