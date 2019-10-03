شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية الفار تظهر فى كأس العالم 2021 لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مؤتمر وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد بمدينة السادس من أكتوبر وأحد الصالات المستضيفة كأس العالم الإعلان عن تطبيق تقنية الفار فى المونديال المقبل. وتم عرض صور توضيحية على الشاشة خلال المؤتمر للصالة العالمية التى ستصبح أحد صالات المونديال لتوضيح أيضا كيفية استخدام تقنية الفار للحاضرين. حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الرياضية الكبيرة وأبرزهم حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى ومنصور اريمو رئيس الاتحاد الأفريقى و مجلس إدارة اتحاد اليد الحالى . Advertisements كما حضر أيضا كل من حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة السابق و حسن حمدى رئيس الأهلى السابق و كمال درويش رئيس الزمالك السابق . ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة استضافة مصر لمونديال 2021 فى أحد الفنادق الكبرى عقب وضع حجر الأساس مباشرة .

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