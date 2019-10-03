شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى لظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.وحصل حسام عاشور على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.
ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.
ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.
ويطير الأهلى إلى أسوان فى الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت فى أسوان استعدادا لمواجهة السبت.
يذكر ان الأهلى يخوض مرانه الأخير فى الثالثة عصر غدٍ الجمعة فى أسوان استعدادا للقاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى لظروف خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.