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حسام عاشور يغيب عن مران الأهلى لظروف خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن التدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس التى أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة.وحصل حسام عاشور على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران الفريق اليوم لظروف خاصة.

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على ملعب الأخير فى الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة والإنتاج الحربي.

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ويطير الأهلى إلى أسوان فى الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت فى أسوان استعدادا لمواجهة السبت.

 

يذكر ان الأهلى يخوض مرانه الأخير فى الثالثة عصر غدٍ الجمعة فى أسوان استعدادا للقاء.

 

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