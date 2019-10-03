شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يوقع عقود تدريب المنتخب رسميا حتى مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى رسميا على عقود تدريب المنتخب الوطنى الأول حتى مونديال 2022.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن منذ فترة تعيين حسام البدرى فى منصب المدير الفنى للفراعنة، وتم تشكيل الجهاز المعاون الذى يضم كلا من محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام" ، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

ويخوض المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا يوم 7 أكتوبر الجارى، ويتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

ويستعد المنتخب الوطنى الأول لخوض منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتضم مجموعة مصر كل من كينيا وتوجو وجزر القمر.