شكرا لقرائتكم خبر عن ميودراج يجهز محمد مجدى لحماية عرين الدراويش أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى محمد مجدى حارس مرمى الفريق للظهور فى مباراة وادى دجلة، بعد طرد محمد فوزى فى مباراة المصرى البورسعيدى.

ويختتم، غداً الجمعة، فريق الإسماعيلى استعداداته لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى العام.

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وتوجه فريق الدراويش عقب مباراة المصرى للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة وادى دجلة.

وخسر الإسماعيلى أمام الفريق البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بواسطة ثلاث ضربات جزاء بجانب تعرض حارس الفريق محمد فوزى للطرد بعد حصوله على إنذار ثانٍ.

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة.