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فايلر يرتب مع عبد الحفيظ برنامج رحلة السفر قبل مواجهة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جلسة فنية مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وشعيب شعيب، محلل الأداء، وذلك قبل السفر إلى أسوان.

 

وحرص فايلر على الاطمئنان من سيد عبد الحفيظ على كل ترتيبات رحلة السفر بالإضافة إلى التحدث عن مكان فندق الإقامة والمسافة بينه وبين ملعب المباراة.

 

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فايلر يسعى للترتيب لكل الأمور خاصة أن المرة الأولى التى سيسافر فيها إلى أسوان بالإضافة إلى اندهاشه من موعد القاء فى الثالثة عصرا ، بالإضافة إلى استفساره عن ارتفاع درجة الحرارة واللعب فى هذا التوقيت حتي يهيئ اللاعبين من الجوانب البدنية والفنية لهذه المواجهة بالإتفاق على بعض الأمور مع أعضاء الجهاز المعاون.

 

وفاز الأهلى أمس الأربعاء على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد  السلام في الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان، بعد غد السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.

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