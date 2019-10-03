شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل ختام دورة مدربى البراعم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية لمدربى براعم كرة القدم التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالتعاون مع فرع الاتحاد المصرى للكرة بالمحافظة، وذلك فى إطار البروتوكول المبرم بين المديرية والمنطقة واستضافها نادى الترسانة الرياضى بميت عقبة.

انطلقت الدورة الأحد الماضى واستضافها نادى الترسانة الرياضى بميت عقبة بمشاركة 57 من مدربى البراعم بالأندية ومراكز الشباب بالجيزة تم اختياريهم طبقا للمعايير التى وضعتها اللجنة الفنية للفرع بالتنسيق مع المديرية كما شمل البرنامج المكثف للدورة على مدار4 ايام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية بالملعب طبقا للأساليب العلمية الحديثة الى تساهم فى تنمية مهارات مدربى البراعم.

حضر حفل الختام ومراسم تسليم الشهادات والدروع والميداليات كل من الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمشرف على الدورة والمهندس عادل عقل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة بالمحافظة وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى للمنطقة وثروت جميل عضو مجلس ادارة نادى الترسانة واللواء محمد مصطفى المدي التنفيذى للشواكيش وأحمد صلاح عبد الفتاح مدير ادارى قطاع الكرة بنادى الترسانة وإسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية لمنطقة الجيزة وخالد كمال مسئول لجنة البراعم بالفرع.

تولى تنظيم الدورة إداريا فريق عمل من مديرية الشباب الرياضة ضم كلا مهدى ناصف مدير عام ادارة الرياضة وأمل فهمى مدير ادارة الأداء الرياضي بالإضافة الى ياسر جمال و فاطمة عبدالرحيم وسماح يحيى اسراء عبدالحكيم وسمر محمد وهيثم أحمد.

حرص مجلس إدارة منطقة الجيزة على تكريم أحمد عبد الوكيل وتقديم درعا تذكاريا باسم مجلس ادارة الفرع الى مدير المديرية سلمه عادل عقل عضو المجلس وماهر عبد العزيز المدير التنفيذى ، على الجانب الاخر قدم عبد الوكيل درعا تذكاريا باسم المديرية لمجلس أدارة المنطقة.













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