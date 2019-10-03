شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بشرف تنظيم تصفيات الطائرة المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت مصر على شرف تنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بعد المنافسة مع تونس والجزائر، اللذين تقدما للحصول على شرف تنظيم هذه التصفيات.
ومن جانبه أكد أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة على نجاح مصر فى الحصول على التنظيم بالتفوق على تونس والجزائر، لتقام التصفيات فى الأسبوع الأول من يناير .
ونجحت مصر مؤخرا فى تنظيم بطولة العالم للناشئات تحت 18 سنة بالإسماعيلية والقاهرة وسط اشادات واسعة من الاتحاد الدولى .
ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الطائرة على الصالات المستضيفة التصفيات المؤهلة لطوكيو لاحقا.
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