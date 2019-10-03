شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفاوض جنوب أفريقيا وكوت ديفوار لمواجهة المنتخب الأولمبى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع منتخبىّ جنوب أفريقيا وكوت ديفوار، لإقامة مباراتين وديتين مع المنتخب الأولمبى خلال شهر أكتوبر الجارى، استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويرغب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى فى خوض مباراتين وديتين مع منتخبين من فرق المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا باستاد القاهرة استعدادا للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، والمجموعة الثانية ضمت نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.

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وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية، وترأست مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.

ويشارك فى البطولة - التى ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل - 8 منتخبات أفريقية هى: الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالى إضافة إلى مصر ونيجيريا.

وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.