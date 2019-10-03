شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريب الأهلى استعداداً لأبناء الجنوب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر جانبا من استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة أسوان بالدورى.

وفاز الأهلى، أمس الأربعاء، على الإنتاج الحربى برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على استاد السلام فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة أسوان، بعد غد السبت، على استاد أسوان، فى الجولة الرابعة من المسابقة ذاتها، وحرص السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى على الإشادة بلاعبى الفريق بعد ظهورهم بشكل مميز واستثنائى أمام الإنتاج الحربى، رافضاً فى الوقت ذاته توجيه التحيه للاعب بعينه، مؤكدا أن الجميع كان على قدر المسئولية وحسن الظن.

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ويخوض لاعبو الأهلى الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الإنتاج الحربى مرانا استشفائيا تجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل رحلة السفر لأسوان.

ويسافر الأهلى لأسوان فجر غد الجمعة على أن يتدرب الفريق على ملعب اللقاء مساء نفس اليوم قبل مواجهة ممثل الصعيد المرتقبة.