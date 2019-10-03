محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى وأسوان.. والغندور للمصرى والاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، على النحو التالى: الجمعة 4 أكتوبر الجمعة 4 أكتوبر - سموحة وإنبى: محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر ومعهم أحمد حمدى حكما رابعا.

السبت 5 أكتوبر السبت 5 أكتوبر - أسوان والأهلي: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا.

- وادي دجلة والإسماعيلي: محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا.

- الإنتاج الحربي والمقاولون العرب : نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا.

- المصري والاتحاد السكندري : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا.

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