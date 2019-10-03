شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الشيخ واليو ديانج لقائمة الأهلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الثنائي اليو ديانج وأحمد الشيخ لقائمة الفريق أمام أسوان في المواجهة المقرر إقامتها السبت في ثالث مواجهات بطولة الدوري العام بعد غيابهما عن مباراة الانتاج الحربي الماضية.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.

خط الوسط: اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، احمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجايي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو.

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