الفراعنة يرفعون شعار مصر بلد الاسكواش أمام الأهرامات قبل انطلاق بطولتى CIB

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع أبطال مصر شعار "مصر بلد الاسكواش"، وذلك استعداد لانطلاق بطولتي CIB بطولة العالم للسيدات، وCIB البلاتينة للرجال، التى تقام فى ضيافة أهرامات الجيزة 24 أكتوبر الجارى. ونشر نجوم مصر صورا أمام الأهرامات وعلقوا عليها بعبارة واحدة "بيتنا ..لعبتنا..وقتنا..مصر بلد الإسكواش". وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال مثل علي فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادي دجلة، بالإضافة إلى نور الشربيني بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجي المصنف الثاني لرجال الاسكواش. Advertisements ويبلغ إجمالى مجموع جوائز "CIB بطولة العالم لسيدات الاسكواش 2019-2020" 430 ألف دولار، أما مجموع جوائز بطولة " CIB مصر الدولية المفتوحة لرجال الاسكواش 2019 " البلاتينية 185 ألف دولار. يذكر أن نور الشربينى تحمل لقب بطولة العالم عن النسخة الماضية، بعد تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها المصرية نور الطيب.

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